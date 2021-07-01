COVID и Поморье: +268 за одни сутки

Такую цифру показал сегодня в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.
Вылечились 164 человека.
В числе новых заболевших:
- 92 архангелогородца;
- 77 северодвинцев (23 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 20 жителей Коряжмы;
- 18 жителей Котласа;
- 16 новых случаев выявлено в Пинежском районе;
- 10 — в Новодвинске;
- 9 — в Верхнетоемском районе;
- 4 — в Холмогорском;
- по 3 — в Котласском, Вельском, Приморском и Устьянском районах;
- по 2 — в Каргопольском округе, Коношском, Ленском и Няндомском районах.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.