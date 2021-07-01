Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

COVID и Поморье: +268 за одни сутки

Такую цифру показал сегодня в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Вылечились 164 человека.

В числе новых заболевших:

  • 92 архангелогородца; 
  • 77 северодвинцев (23 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 20 жителей Коряжмы; 
  • 18 жителей Котласа; 
  • 16 новых случаев выявлено в Пинежском районе; 
  • 10 — в Новодвинске; 
  • 9 — в Верхнетоемском районе; 
  • 4 — в Холмогорском; 
  • по 3 — в Котласском, Вельском, Приморском и Устьянском районах; 
  • по 2 — в Каргопольском округе, Коношском, Ленском и Няндомском районах.

Кроме того, в статистику включено два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.  

27 август 11:59 | : Будни

Главные новости


Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ
В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (325)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20