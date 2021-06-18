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Коронавирус терзает два главных города Поморья

А именно – Архангельск и Северодвинск, где суточное количество инфицированных опять перевалило за сотню в каждом.

Всего по региону за прошедшие сутки выявлено 264 заболевших коронавирусом. Выздоровели 174 человека.

Среди заболевших:

103 северодвинца (38 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
102 архангелогородца;
28 жителей г. Котласа;
6 – жителей Ленского района;
по 5 новых случаев выявлено в городах Коряжме и Новодвинске, а также в Котласском районе;
по 3 – в Устьянском и Приморском районах;
2 – в Плесецком районе;
1 – в Каргопольском округе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.

 

25 август 14:02 | : Будни

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