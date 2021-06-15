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В Архангельскую области прилетел коронавирус из Армении

Всего за прошедшие сутки на территории Поморья зафиксировано 265 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 164 человека.

Среди новых заболевших:

78 архангелогородцев;
38 жителей Плесецкого района;
по 34 новых случая выявлено в городах Северодвинске и Новодвинске;
по 12 – в Вельском районе и Каргопольском округе;
9 – в г. Мирном;
8 – в Няндомском районе;
по 5 – в Холмогорском, Шенкурском и Приморском районах;
4 – в Коношском;
по 3 – в Верхнетоемском и Мезенском районах;
по 2 – в г. Коряжме, а также в Устьянском и Ленском районах;
по 1 – в Котласском, Красноборском и Пинежском.

Кроме того, в статистику включено шесть завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию, Армению и на Кипр.

24 август 12:25 | : Будни

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