В Архангельскую области прилетел коронавирус из Армении

Всего за прошедшие сутки на территории Поморья зафиксировано 265 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 164 человека.
Среди новых заболевших:
78 архангелогородцев;
38 жителей Плесецкого района;
по 34 новых случая выявлено в городах Северодвинске и Новодвинске;
по 12 – в Вельском районе и Каргопольском округе;
9 – в г. Мирном;
8 – в Няндомском районе;
по 5 – в Холмогорском, Шенкурском и Приморском районах;
4 – в Коношском;
по 3 – в Верхнетоемском и Мезенском районах;
по 2 – в г. Коряжме, а также в Устьянском и Ленском районах;
по 1 – в Котласском, Красноборском и Пинежском.
Кроме того, в статистику включено шесть завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию, Армению и на Кипр.