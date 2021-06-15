Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Каждый третий российский школьник этим летом куковал дома

Число школьников, побывавших в каникулы за границей и путешествовавших по России, восстановилось до «доковидного» уровня, а на Черном море этим летом отдохнуло даже больше детей, чем в 2019-м. Тем не менее каждый третий школьник провел все каникулы дома. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей детей-школьников из всех округов страны.

О том, что ребенок этим летом никуда не выезжал и провел лето дома, сообщили 32% родителей. Организовали летний отдых на даче или в деревне 29% респондентов, сумели вывезти детей на берег Черного моря 19%. Каждая одиннадцатая семья (9%) отправила ребенка в оздоровительный лагерь. О том, что дети путешествовали по России или в другой город, сообщили 6% родителей, о поездке за границу — 5%. Школьные лагеря посещали его этим летом дети лишь 1% опрошенных. Еще 6% поделились другим опытом: их дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях, спортивных лагерях и т.д.

Лето 2021 года оказалось более удачным для школьников, чем лето 2020-го. По сравнению с прошлым годом большее число родителей сообщили о том, что ребенок побывал на Черном море, в других городах России, на открытых направлениях за границей и в оздоровительном лагере. Отдых на Черном море оказался этим летом более популярным: в «доковидном» 2019-м о поездках на черноморское побережье сообщали 16% родителей, сегодня таковых 19%, — повлияли закрытые границы.

24 август 09:08 | : Будни

Главные новости


Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ
В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (284)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20