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Больше трети северян находятся в плену примет и суеверий

. Служба исследований hh.ru выяснила, что у 8% опрошенных жителей СЗФО есть на работе приметы и поверья, еще 2% слышали, как коллеги рассказывали страшилки и легенды. При этом в целом в регионах СЗФО верят в те или иные приметы 36% опрошенных. Интересно, что более других суевериям, связанным с работой подвержены, респонденты из Татарстана (46%) и Ростовской области (44%).

В разрезе профобластей чаще других о том, что верят в приметы и суеверия заявляли работники бухгалтерской сферы, HR-специалисты, транспортники, строители, высший менеджмент, юристы и респонденты из сферы административного персонала. Меньше других верят в подобную тематику ИТ-специалисты и маркетологи.

«Среди наиболее частых примеров суеверий, о которых упоминали респонденты, в анкетах нам попадались вариации «беременных» стульев, а также столов и кресел увольнений, за которые лучше не садиться новичкам. Интересную примету рассказали опрошенные из сферы продаж: если посыпать порог офиса сахаром, то будут приходить щедрые клиенты. Еще часть примет касается руководства. Так, по мнению некоторых нельзя входить в кабинет начальника с левой ноги, да и вообще лучше ни в какой кабинет с левой ноги не входить – уверяли респонденты в анкетах. Некоторые описывали свои наблюдения, которые уже стали приметами, например, если в понедельник с утра все работает, то в пятницу, после 6 вечера жди проблем. Были интересные приметы от ИТ-специалистов. Так, люди заявляли, если во время сборки или ремонта системного блока поранить руку до крови, то аппаратура то будет работать долго и как часы. А если если рабочий день прошёл без заявок в Service Desk, то обязательно на следующий день какой-то сервис «упадет». Своими суевериями поделились и представители рабочей сферы: чистая роба к грязному ремонты или проведению техобслуживания, если убрать инструменты в «чемодан» раньше включения оборудования – к поломке, переносить лестницу «ногами вперед» (вперед основанием) к беде. Причем 46% опрошенных жителей СЗФО отметили, что эти и другие приметы сбывались», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Примечательно, что часть респондентов упоминают, что видели на работе, в офисах, а также помещениях их компаний привидения или верят, что у них в кабинетах живут барабашки. Интересно, что некоторые опрошенные заявляли, что у них на морских и речных судах есть «судовые», так называемые барабашки на море.

Еще 9% признались, что у них есть талисман, который обеспечивает карьерный рост и является залогом успешной сделки или хорошего дня. Чаще всего талисманами выступают кольцо, кружка, браслет, камень, подкова. Талисманы имеет каждый пятый, занятый в сфере искусства, развлечений, масс-медиа.

21 август 10:22 | : Будни

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