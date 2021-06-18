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Тот, кто курит и кто пьет, в антипрививочники идет

Хотя главный аргумент противников вакцинации от коронавируса — это опасение нанести вред своему здоровью, антипрививочники чаще всего встречаются отнюдь не среди «ЗОЖников», а среди тех, кто курит и употребляет алкоголь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среди тех, кто не курит, вакцинированные от COVID-19 встречаются чаще, чем среди курильщиков (52% против 44%). Впрочем, курильщики несколько чаще, чем некурящие, сообщают о том, что планируют сделать прививку (21% против 17%). А вот среди употребляющих и не употребляющих алкоголь привитых от коронавируса поровну (по 50%). Не имеющие вредных привычек вакцинированы заметно чаще тех, кто позволяет себе курение и крепкие напитки (50% против 41%). Именно среди последних больше всего антипрививочников (38%).

Ранее SuperJob отследил взаимосвязь COVID-статуса и политических пристрастий (выяснилось, что антипрививочники чаще всего встречаются среди сторонников КПРФ), а также зависимость готовности вакцинироваться от успеваемости в школе (те, кто лучше учился, чаще делают прививки от коронавируса).

21 август 08:09 | : Будни

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