Дефекты на тепловых сетях Архангельска поименно

В дополнение к сообщению о подключении районов областной столицы к горячему водоснабжению:
По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина, по состоянию на 18 августа выявлено 50 дефектов, из них ПАО "ТГК-2" устранили 11.
Наиболее крупные дефекты, в связи с которыми компания обратилась за открытием ордера, расположены по адресам:
- просп. Обводный канал (между ул. Логинова и Садовая);
- ул. Гагарина (в районе просп. Советских космонавтов);
- ул. Тимме (три дефекта).
Подключение горячего водоснабжения с 18 августа:
- территориальный округ Майская горка;
- часть Привокзального района;
- часть Октябрьского территориального округа (район около Кузнечевского моста).
19 августа:
- часть Ломоносовского территориального округа (ул. Выучейского – просп. Обводный канал – ул. Павла Усова – наб. Северной Двины);
- Талажский авиагородок;
- Северный территориальный округ;
- Соломбальский территориальный округ.
20 августа:
- завершается подключение округа Варавино-Фактория.
Оставшиеся жилые дома будут подключаться по отдельному графику.