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Дефекты на тепловых сетях Архангельска поименно

В дополнение к сообщению о подключении районов областной столицы к горячему водоснабжению:

 По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина, по состоянию на 18 августа выявлено 50 дефектов, из них ПАО "ТГК-2" устранили 11.

 Наиболее крупные дефекты, в связи с которыми компания обратилась за открытием ордера, расположены по адресам: 

 - просп. Обводный канал (между ул. Логинова и Садовая);

 - ул. Гагарина (в районе просп. Советских космонавтов);

 - ул. Тимме (три дефекта).

 Подключение горячего водоснабжения с 18 августа:

- территориальный округ Майская горка;

 - часть Привокзального района;

 - часть Октябрьского территориального округа (район около Кузнечевского моста).

 19 августа:

- часть Ломоносовского территориального округа (ул. Выучейского – просп. Обводный канал – ул. Павла Усова – наб. Северной Двины);

 - Талажский авиагородок;

- Северный территориальный округ;

 - Соломбальский территориальный округ.

 20 августа:

 - завершается подключение округа Варавино-Фактория.

 Оставшиеся жилые дома будут подключаться по отдельному графику.  

18 август 12:11 | : Будни

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