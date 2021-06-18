«От 21-го и не младше». Церковь посчитала алкоголь жидким опиумом для народа

Предложение Минздрава России о запрете продажи крепкого (свыше 16,5%) алкоголя лицам, не достигшим 21 года, следует поддержать, т.к. это «нравственно значимый сигнал, который многие услышат», об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Как сообщил Владимир Легойда у себя в Telegram-канале, поправки Минздрава России в законодательство, предусматривающие вступление этой нормы в силу с 1 марта 2022 года, «уже подготовлены и должны быть скоро вынесены на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности правительства».
Представитель Церкви упомянул результаты медицинских исследований Минздрава, согласно которым «употребление алкоголя негативно сказывается на развитии организма и, в особенности, головного мозга, окончательно формирующегося только к 21 году».
«Распитие в более раннем возрасте алкоголя, который встраивается в биохимические процессы организма, может обернуться серьезными последствиями для здоровья. К тому же, по словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, “чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем”», – добавил глава Синодального отдела.
По мнению Владимира Легойды, само по себе предложенное ограничение, конечно, не остановит подростков и молодых людей до 21 года от употребления крепкого алкоголя, однако «запрет продажи – это нравственно значимый сигнал, который многие услышат».
«Поэтому думаю, что разумное ограничение на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года следует поддержать. Те, кто сейчас молод, повзрослев и приобретя жизненный опыт, отнесутся с пониманием к этой мере, когда задумаются о том, как воспитать своих детей здоровыми и ответственными», – резюмировал представитель Русской Православной Церкви.
P.S. Тем не менее, наблюдатели от нашей редакции посчитали данную меру избыточной и противоречащей логике – умирать за Отечество можно с 18 лет (возраст призыва на действительную военную службу в России), а отметить победу над врагом не могИ…