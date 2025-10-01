Возрастной рекорд Малкина: российский форвард обошел Овечкина, установив уникальное достижение

Евгений Малкин продолжает доказывать, что возраст – лишь цифра, установив впечатляющий рекорд в матче против «Миннесоты Уайлд». 39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» отметился результативной передачей в победном матче, доведя свой показатель до 17 очков (3+14) в первых 12 играх сезона. Учитывая такую форму Евгения и самого «Питтсбурга», фанатам «пингвинов» пора использовать лига ставок фрибет за регистрацию для бесплатных пари на успехи любимой команды, пока она находится на подъеме.

Это достижение стало историческим – никто из игроков НХЛ в возрасте 39 лет не демонстрировал подобной результативности на старте сезона за последние 55 лет. Интересно, что Малкин сумел превзойти рекорд своего соотечественника Александра Овечкина, который в прошлом сезоне набрал 16 очков (8+8) за аналогичный отрезок.

Результативные действия Малкина помогли «Питтсбургу» одержать важную выездную победу со счетом 4:1. Ассист россиянина пришелся на гол Бена Кинделя в большинстве, который увеличил преимущество «пингвинов» до комфортных 3:1.

В российском противостоянии первым отличился форвард «Уайлд» Кирилл Капризов, открывший счет на 11-й минуте встречи. Это уже седьмая шайба Капризова в текущем сезоне. Более того, российский нападающий продлил свою результативную серию до четырех матчей и стал третьим игроком в истории клуба, набиравшим очки во всех шести стартовых домашних играх сезона.

Однако индивидуальные достижения Капризова не помогли его команде. «Миннесота» потерпела пятое поражение подряд и продолжает занимать последнее место в Центральном дивизионе, имея лишь три победы в 12 матчах.

«Питтсбург» же, вопреки пессимистичным прогнозам экспертов перед началом сезона, демонстрирует феноменальные результаты. Благодаря этой победе команда Дэна Мьюза возглавила турнирную таблицу Восточной конференции, во многом благодаря ветеранам – Сидни Кросби и, конечно, рекордсмену Евгению Малкину, который на закате карьеры продолжает переписывать хоккейную историю.