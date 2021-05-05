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233 заболевших COVID-19 в Архангельской области за сутки

Такие данные присутствуют в последней сводке регионального оперштаба.

Выздоровел за тот же период 201 человек.

Среди заболевших:

77 северодвинцев (17 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

53 архангелогородца;

52 жителя г. Котласа;

21 житель Вельского района;

8 новых случаев выявлено в Приморском районе;

7 – в Котласском;

6 – в Красноборском;

3 – в Ленском;

2 – в г. Новодвинске;

по 1 – в г. Коряжме, Онежском и Верхнетоемском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.

11 август 13:02 | : Будни

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