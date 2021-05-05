233 заболевших COVID-19 в Архангельской области за сутки

Такие данные присутствуют в последней сводке регионального оперштаба.
Выздоровел за тот же период 201 человек.
Среди заболевших:
77 северодвинцев (17 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
53 архангелогородца;
52 жителя г. Котласа;
21 житель Вельского района;
8 новых случаев выявлено в Приморском районе;
7 – в Котласском;
6 – в Красноборском;
3 – в Ленском;
2 – в г. Новодвинске;
по 1 – в г. Коряжме, Онежском и Верхнетоемском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.