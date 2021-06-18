Почему дети стали тяжелее болеть коронавирусом? Мнение специалистов

Каждый день из разных регионов России приходят тревожные сообщения: дети стали болеть коронавирусом чаще и тяжелее, чем раньше. В Ростове-на-Дону обсуждают перенос начала учебного года. Между тем дети практически нигде не носят масок и не используют других средств защиты. Чем это грозит и как защититься в новых условиях, Plus‑one.ru разбирался вместе с инфекционистами…
Первым делом обратили внимание на заголовок «Новой газеты»: «Коронавирус, злой и быстрый. Он не щадит детей и трудно поддается лечению». Там «эксперт по статистике» Александр Драган, ссылаясь на публикации СМИ, утверждает, что участились случаи заболевания детей коронавирусом и впервые появились сообщения о том, что для лечения применяются аппараты искусственной вентиляции легких. Аналитик приводит данные как из российских регионов, так и из Индонезии, где, по его словам, за последний месяц фиксируется более 100 детских смертей от ковида в неделю.
Чтобы проверить эти утверждения, мы начали изучать новости из регионов — с конца июля врачи каждый день подтверждают: заболевшие коронавирусом «помолодели», а течение болезни у детей «потяжелело».
Особенно беспокоят слова анестезиолога-реаниматолога Детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова в Санкт-Петербурге Валентина Есикова. Изданию «Петербургский дневник» он сообщил, что если год назад чаще госпитализировали детей-хроников, то сейчас в больницу попадают даже здоровые, и болезнь у них протекает тяжелее, чем раньше. Возраст пациентов Валентина Есикова — от 1,5 до 17 лет. При этом из публикации удалена фраза, которую вынесли в заголовок СМИ, перепечатавшие это интервью: «Если ребенок попал на ИВЛ, летальность составляет 90%».
Новости о росте числа случаев коронавируса у детей и о том, что болезнь у них протекает тяжелее, приходят из Алтайского края, Перми, Новосибирска, Забайкалья и других регионов. В Ростовской области и вовсе задумываются о переносе начала учебного года.
Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр и инфекционист Евгений Тимаков со ссылкой на Минздрав РФ сообщил Plus‑one.ru, что этим летом грудные дети (от рождения и до года) стали в 26 раз чаще болеть коронавирусом, чем зимой: «Ко мне вызовы к грудничкам приходят каждый день». Статистику по другим возрастным группам эксперт ожидает в сентябре.
По предварительным данным, полученным им и его коллегами, которые ведут прием, в последние два месяца в семьях, где коронавирусом заразился хотя бы один взрослый, заболевают более 80% детей. Раньше этот показатель был в среднем равен 10%, его резкое увеличение связано с более высокой контагиозностью индийского штамма, предполагает эксперт.
Более тяжелого течения болезни у детей врач пока не фиксирует. Из всех заболевших детей госпитализируют лишь 5% — тех, у кого болезнь протекает в средней или тяжелой форме, говорит Евгений Тимаков. Но он подчеркивает, что у него нет информации из реанимационных отделений.
О долговременных последствиях коронавируса у детей говорить пока сложно: «Индийский штамм только два месяца как поднял голову, по последствиям все станет понятнее в начале учебного года», — считает врач.
Постковидный синдром, как и в предыдущие волны пандемии, может проявляться спустя месяц после болезни. Это, например, ослабление бронхов, из-за чего ребенок становится более подверженным ОРВИ и аллергии с последующим развитием бронхита. В течение нескольких месяцев после ковида могут беспокоить головные боли и головокружения, снижение физической выносливости, выраженная усталость, нарушения концентрации внимания, сна. Более серьезная проблема — мультивоспалительный синдром (МВС), встречающийся у детей и подростков после перенесенного заболевания. Он может проявиться через три-четыре недели после «короны» в виде температуры тела от 38,5 градусов, пониженного давления, кислородной недостаточности, а в некоторых случаях — и отказа органов.
О том, лечатся ли долговременные последствия COVID-19, сказать пока сложно — для этого должно пройти еще два-три года исследований и практики, но стабилизировать состояние пациентов можно, говорит Евгений Тимаков.
Врач-инфекционист, сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич сказала Plus‑one.ru, что в нескольких детских петербургских больницах, куда она и коллеги обращались, пока не отмечено ни роста заболеваемости, ни тяжести течения коронавируса. Согласно последним исследованиям, которые приводит эксперт со ссылкой на июньский саммит Европейского общества специалистов по трансплантации стволовых клеток (EBMT), смертность от ковида у американцев в возрасте до 24 лет — лишь 0,1%. В то же время у детей, больных раком и заболевших коронавирусом, летальность составляет 4-5%. Огромное же число заболевших детей в Индонезии она объясняет низкими темпами вакцинации взрослых — привито около 18% населения. Детей там начали прививать только месяц назад.
Правда, Оксана Станевич оговаривается: и в России темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Напомним, на сегодняшний день привились 25% соотечественников. Не случайно сейчас в нашей стране вакцина тестируется на 12-летних. В Израиле на середину июля хотя бы первым компонентом Pfizer укололись уже 40% подростков.
«Подростки от 12 лет болеют почти так же, как взрослые, — 15-20% заболевших переносят коронавирус в средней или тяжелой форме. Смертность может приблизительно быть в районе 1,5% от общего числа заболевших подростков, в то время как у взрослых — 2%», — сказала эксперт.
Добавим, что 3 августа были опубликованы данные исследования коллектива британских ученых, которые поспешили растиражировать СМИ: «У детей инфекция обычно протекает бессимптомно или вызывает легкое недолгое заболевание». Однако само исследование закончили проводить в феврале этого года, а индийский штамм в Британии зафиксировали только в апреле. В июне стало известно, что около трети всех британцев, умерших от «индийской короны», получили две дозы западных вакцин. Сейчас ученые обсуждают создание новых вакцин.
Факторами риска для среднего и тяжелого течения болезни и долговременных последствий эксперты называют возраст от рождения до года, а также — от 12 лет: в пубертатный период у подростков появляется больше рецепторов, через которые в организм попадает вирус. Также особой защиты требуют дети с анемией, ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и другими аутоиммунными заболеваниями, избыточной массой тела и онкологией.
Основной способ защитить детей — привиться от коронавируса взрослым, уверены оба опрошенных эксперта. Если дома заболевает кто-то из взрослых, детям часто помогают лекарства местного действия на основе рекомбинантных интерферонов альфа (например, «Альфарона». — Прим. Plus‑one.ru), говорит Евгений Тимаков. Помимо социальной дистанции и масок, помогут здоровый сон, прогулки и сбалансированное питание с обязательным приемом зелени, зеленых фруктов и овощей (яблок, киви, огурцов, авокадо, перца). Укрепляют иммунитет и фолиевая кислота, цинк, витамин D, в меньшей степени — C, считает врач. Чтобы избежать развития бактериальной пневмонии, которая может сопровождать вирус, необходимо вакцинировать детей превенаром.
Педиатр против отправки несовершеннолетних на курорты, но не считает нужным переносить начало учебного года — детям нужен контакт с педагогами, которые в большинстве своем вакцинированы. Дети до 14 лет передают друг другу куда меньший объем вируса, чем тот, которым могут «поделиться» взрослые, добавляет эксперт. В то же время он ожидает, что в конце сентября из-за увеличения контактов вырастет заболеваемость. Тогда можно будет устроить в школах и детсадах двухнедельные каникулы для нормализации обстановки, говорит Евгений Тимаков.
Оксана Станевич рекомендует детям надевать маски с 9 лет — «более-менее осознанного возраста, когда они могут носить средства защиты правильно». А еще — чаще мыть руки и ограничить контакты с больными, в том числе несовершеннолетними. В отличие от Евгения Тимакова, Оксана Станевич считает, что педагоги вакцинируются недостаточными темпами и что дети передают друг другу тот же объем вируса, что и взрослые. А превенар, витамины C, D и цинк не защищают от заражения, среднего или тяжелого течения коронавируса — их эффективность, полагает она, не доказана.