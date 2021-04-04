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В Коряжме заключенные стали больше пилить. За деньги

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) выполнят заказ для предпринимателя.

В учреждении состоялась встреча заместителя начальника колонии-начальника Центра трудовой адаптации Евгения Корнякова и начальника отдела маркетинга Максима Ватлина с представителем ООО «Сильвер Трейд» Владимиром Чеботарёвым. Он приехал в ИК-5, чтобы познакомиться с производственным потенциалом подразделения. Ему продемонстрировали возможности деревообрабатывающего участка ЦТАО, где размещены различные станки. Гостю были продемонстрированы производственные площади и созданные необходимые условия для эффективной трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

В ходе рабочей встречи сторонами был подписан договор о переработке давальческого сырья с целью оказания услуг по распиловке, торцовке и сушке древесины. Его сумма составила почти 500 тысяч рублей. Кроме этого ожидается поставка оборудования для безвозмездного пользования, что даст возможность трудоустроить семь осужденных.

 

06 август 09:24 | : Будни

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