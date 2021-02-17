Жители Коноши балуются плюшками от заключенных

Продукцию исправительной колонии №28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) смогут приобрести жители поселка Коноша.
На рыночной площади районного центра для жителей и гостей населенного пункта будет реализовываться продукция собственного производства ИК-28. Это стало возможно в рамках "Программы содействия трудовой занятости осужденных", действующей между колонией и МО "Коношский муниципальный район". Она призвана создать необходимые условия для обеспечения трудовой занятости отбывающих наказание в учреждении и увеличения объема выпуска товарной продукции.
Свежие продукты из ИК-28 всегда пользовались большим спросом на ярмарках. Только с начала года подразделением реализовано продукции собственного производства на сумму свыше 350 000 рублей. Теперь хлеб "Пшеничный" и "Дарницкий", куриные яйца, соленое и копченое сало, котлеты, пельмени и вкусные пирожки можно будет купить, не дожидаясь определенных дат. Отметим, что вся продукция, представленная колонией, сертифицирована.