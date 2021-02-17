Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Последний июльский день принес Поморью 221 случай заражения COVID-19

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации того же источника, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 211 человек.

Среди новых заболевших:

43 архангелогородца;

38 северодвинцев (14 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

29 жителей Плесецкого района;

17 новых случаев выявлено в г. Котласе;

16 – в г. Коряжме;

14 – в Холмогорском районе;

13 – в г. Новодвинске;

8 – в Онежском районе;

7 – в Котласском;

6 – в Приморском;

по 5 – в Верхнетоемском, Няндомском и Устьянском районах;

4 – в Вилегодском районе;

3 – в Красноборском;

2 – в Пинежском;

по 1 – в Шенкурском и Лешуконском районах.

Кроме того, в статистику включено четыре завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.  

01 август 13:49 | : Будни

Главные новости


Нам ответили: В Первой горбольнице Архангельска грядут серьезные кадровые перемены
SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (4)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20