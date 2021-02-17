Последний июльский день принес Поморью 221 случай заражения COVID-19

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации того же источника, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 211 человек.
Среди новых заболевших:
43 архангелогородца;
38 северодвинцев (14 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
29 жителей Плесецкого района;
17 новых случаев выявлено в г. Котласе;
16 – в г. Коряжме;
14 – в Холмогорском районе;
13 – в г. Новодвинске;
8 – в Онежском районе;
7 – в Котласском;
6 – в Приморском;
по 5 – в Верхнетоемском, Няндомском и Устьянском районах;
4 – в Вилегодском районе;
3 – в Красноборском;
2 – в Пинежском;
по 1 – в Шенкурском и Лешуконском районах.
Кроме того, в статистику включено четыре завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.