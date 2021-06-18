Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус тоски нашей. Еще 215 заболевших в Архангельской области

Таковы данные из последней сводки регионального оперштаба. Там же:  выздоровели за сутки 402 человека.

В числе заболевших:

  • 33 архангелогородца; 
  • 22 жителя Котласа; 
  • 21 северодвинец (5 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 12 новых случаев выявлено в Верхнетоемском районе; 
  • по 10 – в Холмогорском и Лешуконском районах; 
  • по 9 – в Котласском и Няндомском; 
  • по 8 – в Вельском и Пинежском; 
  • по 7 – в Коряжме, а также в Мезенском, Каргопольском и Плесецком районах; 
  • по 6 – в Новодвинске, а также в Коношском и Приморском районах; 
  • по 5 – в Вилегодском, Устьянском и Шенкурском районах; 
  • по 4 – в Виноградовском и Красноборском; 
  • по 2 – в Ленском и Онежском.
30 июль 14:07 | : Будни

Главные новости


Философия гетто. Главная причина драки на острове Кего
Левый афронт. Зачем Прилепин хочет приручить Зюганова

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (348)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20