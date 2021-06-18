Коронавирус тоски нашей. Еще 215 заболевших в Архангельской области

Таковы данные из последней сводки регионального оперштаба. Там же: выздоровели за сутки 402 человека.
В числе заболевших:
- 33 архангелогородца;
- 22 жителя Котласа;
- 21 северодвинец (5 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 12 новых случаев выявлено в Верхнетоемском районе;
- по 10 – в Холмогорском и Лешуконском районах;
- по 9 – в Котласском и Няндомском;
- по 8 – в Вельском и Пинежском;
- по 7 – в Коряжме, а также в Мезенском, Каргопольском и Плесецком районах;
- по 6 – в Новодвинске, а также в Коношском и Приморском районах;
- по 5 – в Вилегодском, Устьянском и Шенкурском районах;
- по 4 – в Виноградовском и Красноборском;
- по 2 – в Ленском и Онежском.