И даже певец Большого театра. Москвичи приехали в Поморье прославить Христа

Добровольцы молодежного проекта «Родная земля» при московском Сретенском монастыре прибыли в Холмогорский район. Группу возглавляет иеромонах Ириней (Пиковский).
Экспедиция столичных гостей продлится две недели до 7 августа. За это время молодые люди побывают в Матигорах, Холмогорах, Марилово, Усть-Пинеге, Погосте и в Курье. Гости проведут творческие мастер-классы для детей, побеседуют с взрослыми, дадут два концерта, будут петь и алтарничать за богослужениями.
По словам настоятеля Воскресенского храма в Матигорах священника Иоанна Скрипника, «Родная земля» приезжает к ним уже в четвертый раз. «Это в основном состоявшиеся люди, представители различных профессий: фармацевт, юрист, филолог, певец Большого театра, их объединяет вера в Бога, желание что-то сделать для людей, показать, что Христос — живой Бог, без которого они не представляют своей жизни», — рассказал отец Иоанн.
Священник отметил, что в составе миссионерской группы как те, кто приехал впервые, так и постоянные гости Севера. Прихожане всегда ждут столичных гостей, готовятся к их приезду, кто-то даже приглашает их жить в свои дома, а на концерты собираются многие местные жители.
Проект «Родная земля» действует при московском Сретенском монастыре с 2011 года. «Мы помогаем дальним приходам России создать такую среду, которая способствует развитию талантов, рождает атмосферу радости, творчества и любви. Своим примером мы стараемся показать, какой интересной может быть жизнь в церкви», — говорится на официальной странице объединения в соцсети.
Добровольцы регулярно посещают Архангельскую область по благословению митрополита Корнилия. Они помогают проводить богослужения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нашего региона, а также участвуют в социальном служении.
Напомним, иеромонах Ириней был на приеме у главы митрополии в 2020 году. Волонтеры получили благословение владыки на развитие движения в Архангельской области. Священник рассказал архипастырю, что добровольческое движение существует десять лет: «Сейчас мы тратим усилия не столько на восстановление памятников архитектуры, сколько на восстановление приходской жизни, особенно в тех населенных пунктах, где нет священников. Специфика проекта в том, что он молодежный, участвуют семинаристы, но их не большинство. В прошлом году более 100 молодых людей побывали в экспедициях в Архангельской области. Там, где мы пребываем, ребята поют за богослужениями и проводят разные мастер-классы для местных детей. В прошлом году в маленьких лагерях, которые мы проводили, поучаствовали около 500 детей».
Митрополит Корнилий благословил дальнейшие труды активистов, отметив, что правильное пение порой украшает богослужение не меньше, чем великолепное убранство храма. «Пусть Сам Господь будет вам помощником в великом делании. Призываю Божие благословение на ваш замечательный проект, епархия по возможности готова оказывать необходимую помощь и подключаться к инициативам добровольцев», — отметил владыка.
(по материалам Архангельской епархии)