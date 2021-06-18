Квалификация российских педагогов нуждается в корректировке. САФУ готов вписаться

Такое мнение о квалификации учителей, задействованных в среднем образовании, высказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириуc» Елена Шмелева высказала в ходе рабочей поездки в Уфу.
– Для повышения уровня квалификации педагогов необходимо в регионах делать экспериментальные площадки, в первую очередь на базе педагогических университетов. Они при этом будут выполнять и социальную задачу, и научную, – сказала она.
По мнению уфимских учителей, в преподавательском сообществе есть большой запрос на непрерывное профессиональное развитие, но пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний. Школам нужна инфраструктура и методическая база.
Елена Шмелева считает, что учить при этом детей и учителей нужно по одинаковым программам, и привела в пример программы «Сириуса», где будут открыты бесплатные курсы повышения квалификации для педагогов. ОНФ в этой связи открыл портал по сбору предложений в части модернизации образовательного процесса.
– В САФУ имени Ломоносова ведется подготовка учителей по большинству школьных предметов. Следует отметить, что преимуществом такого обучения является то, что предметную область студенты-педагоги изучают на профильных кафедрах, имеющих хорошие преподавательские кадры, современное научное и учебное оборудование, и практический опыт экспериментальной и полевой работы, – прокомментировала инициативу Елены Шмелёвой проректор по образовательной деятельности Северного (Арктического) федерального университета Людмила Морозова. – Наш университет очень заинтересован в участии в непрерывном профессиональном образование педагогов и уже реализует такие программы.
Так за 2020/2021 год на различных площадках САФУ повысили квалификацию более 300 педагогов со всего региона. Особенно следует отметить работу Дома научной коллаборации имени М.В. Ломоносова, при котором прошли повышение квалификации 176 педагогов области, среди которых педагоги школьных «Точек роста», учителя физики, биологии, технологии. Преимуществом повышения квалификации в университете является то, что учителя получают информацию из первых рук – от ученых, исследователей, имеют возможность поработать с лучшим оборудованием и сформировать у себя компетенции «будущего», ведь высокотехнологичное оборудование скоро придет в школу.