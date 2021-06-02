Северян приглашают проголосовать за туристические проекты Архангельской области

Журнал National Geographic Traveler представляет онлайн-голосование «Сокровища России», посвященное туристическим возможностям страны. Проект призван не только определить главные достопримечательности, наиболее популярные места, но и открыть новые точки на туристической карте России.
Голосование проходит по десяти основным номинациям, Архангельская область представлена во всех.
Номинанты от Поморья
- Национальный парк «Русская Арктика», номинация «Природный объект»: уникальный заповедник, национальный парк, заказник или иной, даже не обладающий природоохранным статусом, но выдающийся объект.
- «Тропа муравейников» в национальном парке «Кенозерский», номинация «Туристическая тропа»: пеший маршрут (как правило, размеченный и оборудованный указателями) для походов – хайкинга и горного трекинга, природный или тематический.
- Тур «Белые киты и свет маяка» от национального парка «Онежское Поморье», номинация «Экскурсионный маршрут»: тематический маршрут: короткий или длинный, общий или тематический, не зависящий от типа выбранного транспорта.
- Круиз на старейшем колесном пароходе «Н. В. Гоголь», номинация «Речной и морской круиз»: водный вояж или сплавы по рекам и морям различной длительности и содержания.
- Соловецкий монастырь, номинация «Культурно-исторический объект» —неповторимый объект, имеющий большое значение для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии: памятники и монументы, музеи и усадебные комплексы.
- Набережная Северной Двины в Архангельске, номинация «Общественное пространство»: городская среда как эпицентр общественной жизни – улицы-достопримечательности и обособленные кварталы, парки и мосты, набережные и арт-кластеры.
- Пляж на Яграх (Северодвинск), номинация «Пляжный курорт»: рекреационный курорт как направление для отдельной тематической поездки.
- Кофе по-мезенски, номинация «Национальная кухня»: необычные и исторические кулинарные специалитеты, аутентичные блюда национальной гастрономии.
- Мезенская роспись, номинация «Культурно-исторический объект»: важнейшие изделия народного творчества, отражающие культуру и традиции.
- Праздник хлеба в музее «Малые Корелы», номинация «Традиционный праздник»: исторические обряды, праздники, события, отражающие культурные особенности города или региона и фестивали из глубины веков.
Голосование продлится до 10 октября. Итоги опубликуют на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler в ноябре 2021 года.