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Северян приглашают проголосовать за туристические проекты Архангельской области

Журнал National Geographic Traveler представляет онлайн-голосование «Сокровища России», посвященное туристическим возможностям страны. Проект призван не только определить главные достопримечательности, наиболее популярные места, но и открыть новые точки на туристической карте России.

Голосование проходит по десяти основным номинациям, Архангельская область представлена во всех.

Номинанты от Поморья

  1. Национальный парк «Русская Арктика», номинация «Природный объект»: уникальный заповедник, национальный парк, заказник или иной, даже не обладающий природоохранным статусом, но выдающийся объект.
  2. «Тропа муравейников» в национальном парке «Кенозерский», номинация «Туристическая тропа»: пеший маршрут (как правило, размеченный и оборудованный указателями) для походов – хайкинга и горного трекинга, природный или тематический.
  3. Тур «Белые киты и свет маяка» от национального парка «Онежское Поморье», номинация «Экскурсионный маршрут»: тематический маршрут: короткий или длинный, общий или тематический, не зависящий от типа выбранного транспорта.
  4. Круиз на старейшем колесном пароходе «Н. В. Гоголь», номинация «Речной и морской круиз»: водный вояж или сплавы по рекам и морям различной длительности и содержания.
  5. Соловецкий монастырь, номинация «Культурно-исторический объект» —неповторимый объект, имеющий большое значение для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии: памятники и монументы, музеи и усадебные комплексы.
  6. Набережная Северной Двины в Архангельске, номинация «Общественное пространство»: городская среда как эпицентр общественной жизни – улицы-достопримечательности и обособленные кварталы, парки и мосты, набережные и арт-кластеры.
  7. Пляж на Яграх (Северодвинск), номинация «Пляжный курорт»: рекреационный курорт как направление для отдельной тематической поездки.
  8. Кофе по-мезенски, номинация «Национальная кухня»: необычные и исторические кулинарные специалитеты, аутентичные блюда национальной гастрономии.
  9. Мезенская роспись, номинация «Культурно-исторический объект»: важнейшие изделия народного творчества, отражающие культуру и традиции.
  10. Праздник хлеба в музее «Малые Корелы», номинация «Традиционный праздник»: исторические обряды, праздники, события, отражающие культурные особенности города или региона и фестивали из глубины веков.


Голосование продлится до 10 октября. Итоги опубликуют на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler в ноябре 2021 года.

19 июль 16:06 | : Будни

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