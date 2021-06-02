В архангельских исправительных колониях осваивают президентские гранты

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) на базе образовательного учреждения №2 ФСИН России продолжается реализация проекта "Be_Skilled: развитие профессионального образования в местах лишения свободы", поддержанного Фондом президентских грантов.
Учреждение посетили исполнительный директор Архангельской региональной благотворительной организации "Рассвет" Максим Раков и кандидат биологических наук, психолог Майя Айвазова. С осужденными в рамках проекта была проведена встреча, посвященная разъяснению порядка составления успешного резюме для поиска работы после освобождения.
В ходе занятия отбывающим наказание были продемонстрированы все этапы, необходимые для успешного трудоустройства. Вместе с присутствующими психолог разобрала на примерах возможные ошибки при общении с потенциальным работодателем. На практике участники встречи попробовали свои силы в собеседовании. Кроме того гости ответили на многочисленные вопросы осужденных, касавшихся условий отбора соискателей работы и возможности трудоустройства после освобождения из ИУ.
Напомним, что в рамках проекта "Be_Skilled: развитие профессионального образования в местах лишения свободы", партнерами которого выступают представители АРОБО "Рассвет" и работники ФКП образовательного учреждения № 2 ФСИН России, в ИК-7 будет усовершенствована материальная база для освоения специальности автослесаря, проводятся занятия, тренинги и конкурсы профмастерства среди отбывающих наказание. Проект направлен на популяризацию рабочих профессий и совершенствование системы обучения преступивших закон.