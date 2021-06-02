Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельских исправительных колониях осваивают президентские гранты

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) на базе образовательного учреждения №2 ФСИН России продолжается реализация проекта "Be_Skilled: развитие профессионального образования в местах лишения свободы", поддержанного Фондом президентских грантов.

Учреждение посетили исполнительный директор Архангельской региональной благотворительной организации "Рассвет" Максим Раков и кандидат биологических наук, психолог Майя Айвазова. С осужденными в рамках проекта была проведена встреча, посвященная разъяснению порядка составления успешного резюме для поиска работы после освобождения.

В ходе занятия отбывающим наказание были продемонстрированы все этапы, необходимые для успешного трудоустройства. Вместе с присутствующими психолог  разобрала на примерах возможные ошибки при общении с потенциальным работодателем. На практике участники встречи попробовали свои силы в собеседовании. Кроме того гости ответили на многочисленные вопросы осужденных, касавшихся условий отбора соискателей работы и возможности трудоустройства после освобождения из ИУ.

Напомним, что в рамках проекта "Be_Skilled: развитие профессионального образования в местах лишения свободы", партнерами которого выступают представители АРОБО "Рассвет" и  работники  ФКП образовательного учреждения № 2 ФСИН России, в ИК-7 будет усовершенствована материальная база для освоения специальности автослесаря, проводятся занятия, тренинги и конкурсы профмастерства среди отбывающих наказание. Проект направлен на популяризацию рабочих профессий и совершенствование системы обучения преступивших закон.

16 июль 13:07 | : Будни

Главные новости


«Про моего папу». Памяти Ксении Драгунской
Культуристы личности. Кандидаты в Госдуму от Поморья как они есть

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (173)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20