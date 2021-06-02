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Коронавирус в Архангельскую область продолжают завозить отдохнувшие

Всего за прошедшие сутки на территории региона выявлено 228 инфицированных. Из них четыре завозных случая.

География заболевания:

  • 58 архангелогородцев; 
  • 39 северодвинцев (25 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 18 жителей Котласа; 
  • 15 новых случаев зафиксировано в Ленском районе; 
  • 11 – в Новодвинске; 
  • по 10 – в Няндомском и Онежском районах; 
  • по 9 – в Пинежском районе и Коряжме; 
  • по 7 – в Каргопольском и Устьянском районах; 
  • 6 – в Холмогорском; 
  • 5 – в Коношском; 
  • по 4 – в Красноборском районе и Мирном; 
  • по 3 – в Котласском, Вельском и Плесецком районах; 
  • 2 – в Приморском; 
  • 1 – в Шенкурском районе.

Кроме того, в статистику включены четыре завозных случая заболевания: диагноз поставлен жителям Поморья, вернувшимся из Турции, Туниса и Азербайджана.

Поправились 347 человек.  

15 июль 13:40 | : Будни

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