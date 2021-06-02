Коронавирус в Архангельскую область продолжают завозить отдохнувшие

Всего за прошедшие сутки на территории региона выявлено 228 инфицированных. Из них четыре завозных случая.
География заболевания:
- 58 архангелогородцев;
- 39 северодвинцев (25 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 18 жителей Котласа;
- 15 новых случаев зафиксировано в Ленском районе;
- 11 – в Новодвинске;
- по 10 – в Няндомском и Онежском районах;
- по 9 – в Пинежском районе и Коряжме;
- по 7 – в Каргопольском и Устьянском районах;
- 6 – в Холмогорском;
- 5 – в Коношском;
- по 4 – в Красноборском районе и Мирном;
- по 3 – в Котласском, Вельском и Плесецком районах;
- 2 – в Приморском;
- 1 – в Шенкурском районе.
Кроме того, в статистику включены четыре завозных случая заболевания: диагноз поставлен жителям Поморья, вернувшимся из Турции, Туниса и Азербайджана.
Поправились 347 человек.