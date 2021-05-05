COVID в Архангельской области дает жару

Плюс 231, минус 141. Таковы последние суточные данные от регионального оперштаба.
Среди новых заболевших:
- 79 архангелогородцев;
- 36 северодвинцев (22 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 20 жителей Котласа;
- 16 новых случаев зафиксировано в Шенкурском районе;
- 14 – в Коряжме;
- 11 – в Плесецком районе;
- 9 – в Коношском;
- 8 – в Вельском;
- 6 – в Красноборском;
- 5 – в Приморском;
- по 4 – в Котласском и Холмогорском;
- по 3 – в Няндомском, Каргопольском, Устьянском районах и Новодвинске;
- по 2 – в Онежском и Вилегодском;
- по 1 – в Мезенском, Ленском и Виноградовском районах.