"Да будет свет!". Мэрия Северодвинска вняла мольбам дачникам СНТ "Уйма"

В СНТ «Уйма» под Северодвинском в конце июня наблюдались постоянные перебои с электроснабжением. Один из дачников для решения проблемы воспользовался платформой обратной связи. Мужчина подробно описал, в какие дни и в какое время на дачах отсутствовало электричество. Так, по его словам, перебои наблюдались регулярно, причем один раз посёлок остался без электричества более, чем на сутки, что, видимо, и послужило причиной для обращения в соответствующие инстанции.
Специалисты ЦУР контролируют обработку обращений профильными органами власти. Запрос был направлен в администрацию Северодвинска. Городская администрация оперативно отреагировала на сообщение. Бригада электриков выехала на место, осмотрела линию и трансформаторную подстанцию. Но в итоге причина перебоев была обнаружена на сетях в СНТ «Медик», где был поврежден изолятор. После устранения повреждения электроснабжение было восстановлено.
ЦУР напоминает, что обратиться со своей проблемой или жалобой через платформу обратной связи можно через сайт Госуслуги. Данный сервис гарантированно передает данные о заявителе и характере обращения в профильные ведомства, таким образом ни одно обращение не остается без ответа.