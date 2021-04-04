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Сотрудники офисов равноудалены со своим начальством

Хотя очевидно, что для успешной работы сотрудникам необходима обратная связь от руководителя, каждый пятый офисный работник не получает ее практически никогда. При этом у работающих на территории работодателя с обратной связью хуже, чем у тех, кто на удаленке. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

Каждый пятый офисный работник (20%) признается, что практически никогда не получает обратной связи от своего руководителя, еще 39% сообщают, что получить отзыв начальника о проделанной работе удается редко. Лишь 4 из 10 респондентов часто получают обратную связь от руководителя по результатам работы.

На отсутствие обратной связи от руководства реже жаловались сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. (17%). Тех, кому не хватает отзывов руководства о результатах работы, среди работающих на территории работодателя — 22%, среди тех, кто на удаленке, — меньше всего (13%).

11 июль 08:33 | : Будни

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