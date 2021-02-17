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За "Спутником V". Только 7% россиян решили вакцинироваться как Путин

Во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса «Спутником V». 7% из непривитых россиян намерены привиться тем же препаратом, что и президент. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, не прививавшегося от COVID-19, из всех округов страны.

По данным SuperJob, последовать за лидером страны при выборе вакцины о коронавируса готовы 7% россиян. Свою позицию они объясняют уверенностью в том, что для Владимира Путина выбрали наиболее эффективный и при этом безопасный препарат из имеющихся. Каждый четвертый опрошенный (26%) признался, что принимает решение о вакцинации, однако название вакцины, которая использовалась для президента страны, не имеет для него значения. «У каждого свои особенности здоровья», — аргументируют респонденты. Не намерены прививаться в любом случае 40% россиян. С их точки зрения, все российские вакцины «сырые».

Готовность сделать прививку тем же препаратом, что и президент, чаще всего высказывают опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (9%), реже всего — россияне до 34 лет (5%).

Число россиян, сделавших прививку от COVID-19, продолжает увеличиваться. И 7% среди непривитых граждан, которые сегодня хотят вакцинироваться тем же препаратом, что и Владимир Путин, плюс 26%, которые принимают решение о вакцинации вне зависимости от выбора президента, — это прогресс по сравнению с мартом этого года. 3 месяца назад, когда стало известно, что Владимир Путин намерен сделать прививку, но какой именно вакциной еще не афишировалось, число россиян, готовых последовать примеру президента при выборе препарата, также составляло 7% от непривитых граждан, тех, кто рассматривал возможность вакцинации вне зависимости от выбора президента, было 17%.

06 июль 10:52 | : Будни

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