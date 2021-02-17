Коронавирус достал еще 221 жителя Архангельской области

За сутки выздоровели 77 человек. Таковы последние данные от регионального оперштаба.
В числе заболевших:
- 72 архангелогородца;
- 27 северодвинцев (15 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 19 жителей Котласа и 2 – Котласского района;
- 20 жителей Няндомского района;
- 13 заболевших в Плесецком районе;
- 12 – в Вельском;
- 10 – в Шенкурском;
- 8 – в Онежском;
- 6 – в Приморском;
- по 5 – в Красноборском районе и Новодвинске;
- по 4 – в Виноградовском, Каргопольском и Коношском районах;
- по 3 – в Мезенском районе и Мирном;
- по 1 – в Вилегодском, Ленском, Лешуконском районах и Коряжме.