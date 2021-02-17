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Коронавирус достал еще 221 жителя Архангельской области

За сутки выздоровели 77 человек. Таковы последние данные от регионального оперштаба.

В числе заболевших:

  • 72 архангелогородца; 
  • 27 северодвинцев (15 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 19 жителей Котласа и 2 – Котласского района; 
  • 20 жителей Няндомского района; 
  • 13 заболевших в Плесецком районе; 
  • 12 – в Вельском; 
  • 10 – в Шенкурском; 
  • 8 – в Онежском; 
  • 6 – в Приморском; 
  • по 5 – в Красноборском районе и Новодвинске; 
  • по 4 – в Виноградовском, Каргопольском и Коношском районах; 
  • по 3 – в Мезенском районе и Мирном; 
  • по 1 – в Вилегодском, Ленском, Лешуконском районах и Коряжме.
03 июль 16:44 | : Будни

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