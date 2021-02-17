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По земле древнего Поморья бродили мамонты

Об уникальной находке – зубе мамонта – рассказал паблик Котласского краеведческого музея.

Он был обнаружен местными жителями в речных отложениях берега Северной Двины и передан музейщикам. Эксперты определили – это резец доисторического гиганта.

Упоминаются фамилии самобытных археологов - Сергей Червочкин, Максим Агалаков и Сергей Тонких.

Теперь с уверенностью можно говорить, что на территории Архангельской области водились (и водятся) не только политические «мамонты».

Ждем находок из эпохи динозавров…

 

02 июль 10:18 | : Будни

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