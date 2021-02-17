По земле древнего Поморья бродили мамонты

Об уникальной находке – зубе мамонта – рассказал паблик Котласского краеведческого музея.
Он был обнаружен местными жителями в речных отложениях берега Северной Двины и передан музейщикам. Эксперты определили – это резец доисторического гиганта.
Упоминаются фамилии самобытных археологов - Сергей Червочкин, Максим Агалаков и Сергей Тонких.
Теперь с уверенностью можно говорить, что на территории Архангельской области водились (и водятся) не только политические «мамонты».
Ждем находок из эпохи динозавров…