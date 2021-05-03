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Об электромобиле мечтает уже каждый пятый россиянин

До конца 2021 года на московских парковках планируется установить 115 зарядок для электрокаров, а к 2030 году в России будет построено 150 тыс. зарядных станций, для владельцев электрокаров будет отменен транспортный налог и плата за парковочные места. Пока же существенных льгот для немногочисленных владельцев электрокаров нет, однако уже каждый пятый автовладелец рассматривает возможность покупки электромобиля. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего личный автомобиль, из всех округов страны.

О том, чтобы купить электрокар, задумывается 20% российских автолюбителей. Судя по комментариям, их привлекает не только современный внешний вид и экономичность электромобилей, но и их экологичность. 64% пока не рассматривает возможность сменить свою нынешнюю машину на электротранпорт, аргументируя это, как правило, отсутствием в России необходимой инфраструктуры и высокой ценой транспортного средства.

Потенциальных покупателей электрокаров больше среди мужчин (24% против 14% среди женщин). Интерес к новому виду транспорта растет с увеличением уровня доходов опрошенных: рассматривают возможность его покупки 9% россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц и 22% респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей. Чаще всего же возможность приобретения электромобиля рассматривают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (27%).

Владельцы автомобилей с различными типами двигателей демонстрируют примерно одинаковую заинтересованность электрокарами: рассматривают возможность их покупки 20% россиян, владеющих машинами на бензиновом двигателе, 22% владельцев дизелей и 21% владельцев авто с газовым двигателем.

19 июнь 08:17 | : Будни

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