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Ушли за сотню. Суточная статистика по коронавирусу в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы 103 человека.

Выздоровели 94.

Срреди заболевших:

  • 22 жителя Котласа; 
  • 21 архангелогородец; 
  • 11 жителей Устьянского района; 
  • девять новых случаев выявлено в Северодвинске (шестеро из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • восемь — в Каргопольском районе; 
  • по шесть — в Котласском и Вельском районах; 
  • по три — в Новодвинске и Коношском районе; 
  • по два — в Няндомском, Плесецком, Холмогорском и Онежском районах; 
  • по одному — в Коряжме, а также в Мезенском и Пинежском районах.

Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона вернувшихся из поездки на Кубу и в Белоруссию.

18 июнь 15:16 | : Будни

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