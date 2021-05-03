Ушли за сотню. Суточная статистика по коронавирусу в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы 103 человека.
Выздоровели 94.
Срреди заболевших:
- 22 жителя Котласа;
- 21 архангелогородец;
- 11 жителей Устьянского района;
- девять новых случаев выявлено в Северодвинске (шестеро из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- восемь — в Каргопольском районе;
- по шесть — в Котласском и Вельском районах;
- по три — в Новодвинске и Коношском районе;
- по два — в Няндомском, Плесецком, Холмогорском и Онежском районах;
- по одному — в Коряжме, а также в Мезенском и Пинежском районах.
Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона вернувшихся из поездки на Кубу и в Белоруссию.