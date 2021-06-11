В Архангельск едет новый прокурор города

Зовут его Сергей. Фамилия – Котов. Едет к нам из Брянска, где занимал аналогичную должность. То есть, стандартная внутриведомственная ротация кадров.
Соответствующий указ о назначении подписал Генеральный прокурор России Игорь Красно. Тоже, кстати, в прошлом архангелогородец.
О новом прокуроре известно:
Родился в 1978 году в Супонево. В 2000 году окончил Воронежский государственный университет. По окончании университета работал следователем прокуратуры Советского района Брянска, заместителем прокурора Севского района, заместителем прокурора Навлинского района, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Брянской области, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, прокурором Навлинского района, прокурором Карачевского района. В должности прокурора Брянска Сергей Котов с 2016 года.
Напомним, бывший прокурор Архангельска Александр Грязников трудоустроен заместитель генерального прокурора Республики Башкортостан.
Котов приступит к исполнению своих обязанностей 21 июня.