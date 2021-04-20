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Россияне не хотят видеть школоту на биржевых торгах

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов предложил разрешить играть на бирже с 12 лет. Большинство россиян не одобряют подобную инициативу. В опросе сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Большинство россиян (77%) не одобряют допуск на биржу подростков: по их мнению, 12-летние еще не обладают достаточной финансовой грамотностью, не владеют знаниями о биржевых продуктах и не могут в полной мере отвечать за свои решения. «Дети не могут адекватно оценить риски, связанные с игрой на бирже»; «У детей такого возраста ещё нет источника самостоятельного заработка»; «Подростки азартны, а ответственность за их действия нести родителям!» — комментируют опрошенные. Лишь 8% согласны с идеей о допуске подростков к игре на бирже. Причем тех, кто одобряет инициативу Сергея Швецова, вдвое больше всего среди молодежи до 34 лет (16%). Свою позицию они аргументируют тем, что среди детей есть и чрезвычайно одаренные, способные легко освоить принципы инвестирования.

Родители несовершеннолетних детей категорически против снижения возрастной планки для торгов на бирже до 12 лет (83%). Поддерживает инициативу лишь каждый двадцатый (5%). Впрочем, тех, кто согласен с первым заместителем председателя Банка России, чуть больше среди родителей, чьим детям сейчас от 12 до 17 лет (10% против 2% среди родителей детей младше 11 лет).

09 июнь 07:53 | : Будни

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