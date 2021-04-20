Остров в Архангельской области вошел в список самых загадочных мест России

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил путеводитель по местам силы России (https://story.tutu.ru/karti-zhelaniy-big/) — точкам на карте, где люди загадывают желания. В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населённый пункт, где он находится точная координата на карте и «инструкция по применению» — что нужно сделать, чтобы желание сбылось.
В энциклопедию мест, где в России загадывают желания, вошли:
- Москва: Нулевой километр, «Нехорошая квартира», Камни в «Коломенском», собака на станции метро «Площадь революции»
- Санкт-Петербург: Чижик-Пыжик, грифоны на Банковском мосту, заяц на Заячьем острове, Египетские сфинксы, Атланты
• Кострома: Кот Степан Тимофеевич
• Коломна (Московская область): Пятницкие ворота и Маринкина башня
• Верея (Московская область): Перекрёсток между четырёх храмов
• Шатрище (Рязанская область): Алатырь-камень
• д. Дворяниново (Тульская область): Дуб
• Владимирская область: Золотые ворота
• Великий Устюг (Вологодская область): Вотчина Деда Мороза
• Калининградская область: Скульптура «Ундина» (Светлогорск), Тильзитский лось (Советск)
• п. Лесогорский (Ленинградская область): Скала Любви
• Выборг (Ленинградская область): Грот желаний
• Тверская область: Исток Волги (д. Волговерховье)
• Псков: Меч в Довмонтовом городе
• Адыгея: Пальма желаний в Большой Азишской пещере; Пещера желаний Уна-Коз
• Крым: скала Золотые ворота (Коктебель), Горячий камень (Аю-Даг), Кувшин счастья (с. Перевальное)
• Севастополь: колокол Херсонеса
• Краснодарский край: руины византийского храма (Лоо), композиция «Золотое руно» (Сочи), дольмен в Джубге
• Астрахань: каменная баба
• Кабардино-Балкарская Республика: камень желаний у горы Уллу-Тау
• Мурманская область: Сейдозеро
• Архангельская область: Большой Заяцкий остров (Соловецкий архипелаг)
• Ставропольский край: Ворота Любви (Пятигорск), гора Кольцо (Кисловодск)
• Дагестан: гора Шалбуздаг
• Чувашская Республика: камень «Таганаит» (Чебоксары)
• Республика Башкортостан: Мегалитический комплекс
• Республика Карелия: плато Воттоваара
• Республика Татарстан: башня Сююмбике
• Пермский край: Узкая Улочка, скульптура «Легенда о пермском медведе»
• Кировская область: Жуковлянские валуны
• Нижегородская область: озеро Светлояр, Чкаловская лестница
• Оренбургская область: урочище Святой камень (Алеутас)
• Самарская область: гора Светёлка
• Свердловская область: обелиск «Европа-Азия», Нулевой километр
• Тюменская область: сквер сибирских кошек, стул Распутина
• Челябинская область: Аркаим
• Ханты-Мансийский автономный округ: гора Нер-Ойка (Неройка)
• Республика Алтай: плато Укок, гора Белуха
• Красноярский край: Красноярские столбы, памятник «Царь-рыба»
• Иркутская область: 13 столбов сэргэ (мыс Бурхан), Шаман-камень
• Омская область: Тарские ворота
• Томская область: мост предсказаний
• Республика Хакасия: Долина Царей
• Республика Бурятия: плато Тапхар, камень Бухэ-Шулун
• Республика Коми: Маньпупунёр
• Приморский край: Пидан, Триумфальная арка цесаревича Николая (Владивосток)
• Хабаровский край: скала Камень желаний