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Остров в Архангельской области вошел в список самых загадочных мест России

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил путеводитель по местам силы России (https://story.tutu.ru/karti-zhelaniy-big/) — точкам на карте, где люди загадывают желания. В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населённый пункт, где он находится точная координата на карте и «инструкция по применению» — что нужно сделать, чтобы желание сбылось.

В энциклопедию мест, где в России загадывают желания, вошли:

  • Москва: Нулевой километр, «Нехорошая квартира», Камни в «Коломенском», собака на станции метро «Площадь революции»
  • Санкт-Петербург: Чижик-Пыжик, грифоны на Банковском мосту, заяц на Заячьем острове, Египетские сфинксы, Атланты
    •       Кострома: Кот Степан Тимофеевич
    •       Коломна (Московская область): Пятницкие ворота и Маринкина башня
    •       Верея (Московская область): Перекрёсток между четырёх храмов
    •       Шатрище (Рязанская область): Алатырь-камень
    •       д. Дворяниново (Тульская область): Дуб
    •       Владимирская область: Золотые ворота
    •       Великий Устюг (Вологодская область): Вотчина Деда Мороза
    •       Калининградская область: Скульптура «Ундина» (Светлогорск), Тильзитский лось (Советск)
    •       п. Лесогорский (Ленинградская область): Скала Любви
    •       Выборг (Ленинградская область): Грот желаний
    •       Тверская область: Исток Волги (д. Волговерховье)
    •       Псков: Меч в Довмонтовом городе
    •       Адыгея: Пальма желаний в Большой Азишской пещере; Пещера желаний Уна-Коз
    •       Крым: скала Золотые ворота (Коктебель), Горячий камень (Аю-Даг), Кувшин счастья (с. Перевальное)
    •       Севастополь: колокол Херсонеса
    •       Краснодарский край: руины византийского храма (Лоо), композиция «Золотое руно» (Сочи), дольмен в Джубге
    •       Астрахань: каменная баба
    •       Кабардино-Балкарская Республика: камень желаний у горы Уллу-Тау
    •       Мурманская область: Сейдозеро
    •       Архангельская область: Большой Заяцкий остров (Соловецкий архипелаг)
    •       Ставропольский край: Ворота Любви (Пятигорск), гора Кольцо (Кисловодск)
    •       Дагестан: гора Шалбуздаг
    •       Чувашская Республика: камень «Таганаит» (Чебоксары)
    •       Республика Башкортостан: Мегалитический комплекс
    •       Республика Карелия: плато Воттоваара
    •       Республика Татарстан: башня Сююмбике
    •       Пермский край: Узкая Улочка, скульптура «Легенда о пермском медведе»
    •       Кировская область: Жуковлянские валуны
    •       Нижегородская область: озеро Светлояр, Чкаловская лестница
    •       Оренбургская область: урочище Святой камень (Алеутас)
    •       Самарская область: гора Светёлка
    •       Свердловская область: обелиск «Европа-Азия», Нулевой километр
    •       Тюменская область: сквер сибирских кошек, стул Распутина
    •       Челябинская область: Аркаим
    •       Ханты-Мансийский автономный округ: гора Нер-Ойка (Неройка)
    •       Республика Алтай: плато Укок, гора Белуха
    •       Красноярский край: Красноярские столбы, памятник «Царь-рыба»
    •       Иркутская область: 13 столбов сэргэ (мыс Бурхан), Шаман-камень
    •       Омская область: Тарские ворота
    •       Томская область: мост предсказаний
    •       Республика Хакасия: Долина Царей
    •       Республика Бурятия: плато Тапхар, камень Бухэ-Шулун
    •       Республика Коми: Маньпупунёр
    •       Приморский край: Пидан, Триумфальная арка цесаревича Николая (Владивосток)
    •       Хабаровский край: скала Камень желаний
08 июнь 11:15 | : Будни

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