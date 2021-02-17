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Дмитрий Морев: "Напомним взрослым о важности детства"

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

 В Архангельске проживает порядка 70 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет. Юных архангелогородцев, их родителей и педагогов поздравляет глава города Дмитрий Морев:

- День защиты детей напоминает каждому взрослому о важности детства. Многие детские события, мечты, отношения, победы и воспоминания остаются с человеком на всю жизнь. Они становятся основой мировоззрения, определяют взрослую жизнь. Поэтому, воспитывая детей и подростков, мы создаем наше общее будущее. Важно приложить все усилия, чтобы подрастающие архангелогородцы были здоровы и верили в себя, имели возможность развивать свои таланты. Спасибо родителям, бабушкам и дедушкам, воспитателям, учителям, тренерам, библиотекарям - всем, кто окружает детей добротой и вниманием, вкладывает в них свои силы и душу. Желаю взрослым жителям столицы Поморья быть счастливыми родителями и мудрыми наставниками, а детям – наслаждаться жизнью, идти вперед, быть открытыми для успеха. С летним праздником - с Днем защиты детей!

 

01 июнь 11:13 | : Будни

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