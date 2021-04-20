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Столовая или термозок? Как организовано рабочее питание в России

По сравнению с «доковидным» временем, россияне стали реже обедать в кафе и ресторанах и чаще брать на работу еду из дома. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения России, работающих на территории работодателя.

По словам 58% россиян, в обеденный перерыв они обычно едят то, что принесли с собой из дома. Обедать в столовой компании-работодателя привыкли 17% опрошенных, в близлежащих заведениях общественного питания (столовых, кафе и ресторанах) — 10%. Еще 8% за время перерыва успевают пообедать дома, а 1% респондентов, как правило, заказывает доставку еды в офис.

То, как питаются россияне во время обеденного перерыва, напрямую зависит от размера их зарплаты: тех, кто привык брать на работу контейнер с домашними блюдами, больше среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. (70%), а тех, кто в большинстве случаев питается в столовых, организованных работодателем, и в заведениях поблизости, — среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (27 и 18% соответственно). Женщины приносят еду из дома в полтора раза чаще мужчин (70% против 46%), а мужчины чаще, чем женщины, предпочитают обедать в столовой компании (22 и 12%) или в ресторане по соседству (15 и 6%). Доставку еды в офис чуть чаще заказывает молодежь до 24 лет (4%).

По сравнению с 2018 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, выросло число россиян, предпочитающих домашнюю еду, тогда как тех, кто обычно обедает в столовых компании, кафе и ресторанах, стало меньше. Судя по комментариям, чаще всего это связано с нежеланием посещать общественные места во время пандемии COVID-19.

30 май 08:29 | : Будни

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