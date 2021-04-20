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Разве дети пьют?! 1 июня в Архангельске будет ограничена продажа алкоголя

Об этом предупреждает пресс-служба мэрии областной столицы:

- В Международный день защиты детей установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории города.

Напоминаем предпринимателям о необходимости ограничить в этот день продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.

 Рекомендуется организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, проинформировать покупателей о времени, условиях и местах розничной продажи алкогольной продукции в наглядной и доступной форме.

Напомним, в первом летнем месяце у архангелогородцев будет еще три «сухих» дня, связанных с экзаменами и выпускными вечерами.

 

 

29 май 08:54 | : Будни

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