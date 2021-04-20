Разве дети пьют?! 1 июня в Архангельске будет ограничена продажа алкоголя

Об этом предупреждает пресс-служба мэрии областной столицы:
- В Международный день защиты детей установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории города.
Напоминаем предпринимателям о необходимости ограничить в этот день продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.
Рекомендуется организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, проинформировать покупателей о времени, условиях и местах розничной продажи алкогольной продукции в наглядной и доступной форме.
Напомним, в первом летнем месяце у архангелогородцев будет еще три «сухих» дня, связанных с экзаменами и выпускными вечерами.