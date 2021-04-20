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Архангельской Росгвардией командует новый человек из Кузбасса

Сегодня в Архангельске заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Андрей Бакуменко представил нового руководителя личному составу управления.
Замкомандующего округом отметил большой опыт руководящей работы Андрея Горбунова, пожелал ему успеха на новом рабочем месте и выразил уверенность, что сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии продолжат эффективно выполнять поставленные перед ними задачи на высоком профессиональном уровне.
Андрей Горбунов родился 24 марта 1969 года в Кемеровской области. В 1992 году поступил на службу в ОМОН ГУВД Кемеровской области, где последовательно прошел должности от бойца до заместителя командира отряда. На руководящих должностях служит более 20 лет.
До назначения Указом президента Российской Федерации на должность начальника Управления Росгвардии по Архангельской области занимал должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.
Окончил Омскую академию МВД России. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка» и дважды медалью «За отвагу».

28 май 11:00 | : Будни

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