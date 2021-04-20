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"Не в наших реалиях". Все меньше россиян мечтают о 4-дневке

К идее введения 4-дневной рабочей недели россияне относятся неоднозначно: число сторонников и противников такой меры одинаково. При этом женщины чаще выступают за сокращение числа рабочих дней, а мужчины — против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложение о введении 4-дневной рабочей недели. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что мир движется в направлении сокращения числа рабочих дней. В поддержку этой идеи высказались 39% россиян. Главный аргумент сторонников сокращения числа рабочих дней — естественность такого хода событий при развитии технологий, а также возможность достижения желанного для многих баланса между работой и личной жизнью. Ровно столько же опрошенных (39%) высказались против введения 4-дневки: по их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились однозначно оценить идею 22% россиян.

Сторонников введения облегченного режима работы больше среди женщин: 42% против 36% среди мужчин. Идею сокращения рабочей недели активно поддерживает молодежь до 24 лет (43%), меньше всего же сторонников — среди граждан старше 45 лет (31%).

Вопрос о неотвратимости введения 4-дневной рабочей недели поднимается не впервые. По данным SuperJob, сегодня эту идею поддерживает меньше россиян, чем когда-либо: так, в июне 2019 года число ее сторонников составляло 49%, в октябре 2020-го — 40%, а в феврале 2021-го — 48%. Основные опасения россиян связаны с вероятным падением уровня доходов: «Боюсь, в наших реалиях это повлечет за собой снижение заработной платы».

27 май 10:50 | : Будни

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