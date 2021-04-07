Коронавирус ударил по организмам еще 65 жителей Поморья

По информации регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 48 человек.
Заболели 65, среди них:
- 16 архангелогородцев;
- по 9 новых случаев выявлено в Котласе и Устьянском районе;
- 6 — в Котласском районе;
- 5 — в Ленском;
- по 4 — в Северодвинске и Вилегодском районе;
- по 3 — в Шенкурском и Приморском районах (2 из заболевших — жители Соловецких островов);
- 2 — в Вельском районе;
- по 1 — в г. Коряжме, а также в Холмогорском, Каргопольском и Плесецком районах.