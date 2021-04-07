Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус ударил по организмам еще 65 жителей Поморья

По информации регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 48 человек.

Заболели 65, среди них:

  • 16 архангелогородцев; 
  • по 9 новых случаев выявлено в Котласе и Устьянском районе; 
  • 6 — в Котласском районе; 
  • 5 — в Ленском; 
  • по 4 — в Северодвинске и Вилегодском районе; 
  • по 3 — в Шенкурском и Приморском районах (2 из заболевших — жители Соловецких островов); 
  • 2 — в Вельском районе; 
  • по 1 — в г. Коряжме, а также в Холмогорском, Каргопольском и Плесецком районах.

 

 

20 май 13:58 | : Будни

Главные новости


Я – против терроризма. Но…
"Ты в дверь, они - в окно". Опыт общения с чиновниками прокуратуры Архангельской области

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (181)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20