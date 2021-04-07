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20% россиян готовы привиться от ковида ради заграничного туризма

После новости о том, что Греция планирует принимать туристов, вакцинированных российской вакциной «Спутник V», каждый пятый россиянин заявил, что готов к вакцинации, если это станет единственной возможностью выехать за границу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, не делавших прививку от COVID-19.

20% не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж. 18% планируют сделать прививку в любом случае. 42% не хотят вакцинироваться ни при каких условиях. 20% затруднились с решением.

Мужчины чаще женщин заявляли о готовности привиться как ради поездки за границу (21 и 18% соответственно), так и без подобной причины (20 и 16%). Вакцинироваться ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%). Сделать прививку в любом случае чаще планируют граждане старше 45 лет (24%). Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. (25%).

Для вакцинированных россиян актуален вопрос COVID-паспортов. Опрос 300 привитых от коронавируса граждан показал, что уже получили подобный документ 28%, а еще 26% хотят его получить. 29% респондентов COVID-паспорт не нужен: «На работе не спрашивают, за границу не еду».

17 май 06:38 | : Будни

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