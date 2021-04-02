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Идите в… баню. График cезонного отключения горячей воды по Архангельску

Пресс-служба мэрии областной столицы сообщает:

Расхолаживание системы горячего водоснабжения начнется 24 мая. С 25 по 29 мая пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ.

 - Департамент городского хозяйства уже уведомил управляющие компании и ТСЖ о сроках отключения горячего водоснабжения. Подписано распоряжение о завершении отопительного сезона: с 13 мая батареи в домах города перестанут обогревать помещения, - сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Елена Малахова.

 В ходе гидравлических испытаний выявляются дефекты на сетях, поэтому подключение становится возможным после их устранения. График устранения дефектов будет размещен на сайте.

 Горожане могут ознакомиться с картой отключений в хорошем качестве и найти свой адрес в прикреплённой таблице.

 Необходимо отметить, что проведение ремонтных работ на локальных котельных будет производиться по отдельному графику. Он будет опубликован отдельно.

  

13 май 13:37 | : Будни

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