Идите в… баню. График cезонного отключения горячей воды по Архангельску

Пресс-служба мэрии областной столицы сообщает:
Расхолаживание системы горячего водоснабжения начнется 24 мая. С 25 по 29 мая пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ.
- Департамент городского хозяйства уже уведомил управляющие компании и ТСЖ о сроках отключения горячего водоснабжения. Подписано распоряжение о завершении отопительного сезона: с 13 мая батареи в домах города перестанут обогревать помещения, - сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Елена Малахова.
В ходе гидравлических испытаний выявляются дефекты на сетях, поэтому подключение становится возможным после их устранения. График устранения дефектов будет размещен на сайте.
Горожане могут ознакомиться с картой отключений в хорошем качестве и найти свой адрес в прикреплённой таблице.
Необходимо отметить, что проведение ремонтных работ на локальных котельных будет производиться по отдельному графику. Он будет опубликован отдельно.