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Завтра в Архангельске объявлен субботник. Где получать мешки и грабли

Об этом рассказывает пресс-служба мэрии областной столицы:

В уборке общественных территорий в канун Дня Победы будут зайдействованы сотрудники администрации города, предприятий и организаций. Призываем жителей присоединиться: принять участие в субботнике во дворах или в парках и скверах.

 Получить мешки для сбора мусора и инвентарь горожане могут в своих управляющих компаниях или в администрациях округов.

 - Если порядок в вашем дворе уже наведен, но есть желание поучаствовать в субботнике – обращайтесь в администрацию округа. Вас пригласят вместе с другими участниками предпраздничной уборки выйти на общественные территории. Это скверы, аллеи, прогулочные зоны, - пояснили в департаменте городского хозяйства.

 

Администрация Октябрьского округа - пр. Троицкий, д. 61, тел. 20-42-01;

 

Администрация Ломоносовского округа – пр. Ломоносова, 30, тел. 68-37-63, 68-33-13;

 

Администрация округа Варавино-Фактория - ул. Воронина, д. 29, корп. 2, тел. 68-73-13;

 

Администрация Северного округа - ул. Химиков, д. 21, тел. 21-55-17;

 

Администрация Исакогорского и Цигломенского округов - ул. Дежневцев, д. 14, тел. 29-59-20;

 

Администрация округа Майская горка - ул. П.Осипенко, д. 5, корп. 2, тел. 66-56-40;

 

Администрация Соломбальского округа - пр. Никольский, д. 92, тел. 22-30-45;

 

Администрация Маймаксанского округа - ул. Буденного, д. 5, корп. 1, тел.: 24-60-05.

 

07 май 12:12 | : Будни

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