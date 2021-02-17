Завтра в Архангельске объявлен субботник. Где получать мешки и грабли

Об этом рассказывает пресс-служба мэрии областной столицы:
В уборке общественных территорий в канун Дня Победы будут зайдействованы сотрудники администрации города, предприятий и организаций. Призываем жителей присоединиться: принять участие в субботнике во дворах или в парках и скверах.
Получить мешки для сбора мусора и инвентарь горожане могут в своих управляющих компаниях или в администрациях округов.
- Если порядок в вашем дворе уже наведен, но есть желание поучаствовать в субботнике – обращайтесь в администрацию округа. Вас пригласят вместе с другими участниками предпраздничной уборки выйти на общественные территории. Это скверы, аллеи, прогулочные зоны, - пояснили в департаменте городского хозяйства.
Администрация Октябрьского округа - пр. Троицкий, д. 61, тел. 20-42-01;
Администрация Ломоносовского округа – пр. Ломоносова, 30, тел. 68-37-63, 68-33-13;
Администрация округа Варавино-Фактория - ул. Воронина, д. 29, корп. 2, тел. 68-73-13;
Администрация Северного округа - ул. Химиков, д. 21, тел. 21-55-17;
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов - ул. Дежневцев, д. 14, тел. 29-59-20;
Администрация округа Майская горка - ул. П.Осипенко, д. 5, корп. 2, тел. 66-56-40;
Администрация Соломбальского округа - пр. Никольский, д. 92, тел. 22-30-45;
Администрация Маймаксанского округа - ул. Буденного, д. 5, корп. 1, тел.: 24-60-05.