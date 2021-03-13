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"У каждой семьи есть свои герои". Поздравление с 9 мая от Валентины Сыровой

Уважаемые ветераны и жители города Архангельска!


 


От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!


Этот праздник поистине дорог всем нам. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Абсолютно каждую семью коснулась война, и в  каждой семье есть свои герои, отстоявшие и возродившие страну, которым мы с благодарностью и гордостью отдаем дань уважения.


Сегодня, как и много лет назад, нас объединяет любовь к родной стране, желание трудиться ради ее процветания и независимости. Так должно оставаться всегда.


Дорогие ветераны, жители и гости нашего города, в этот великий праздник от всей души желаю вам здоровья, благополучия, мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России.  


С праздником 9 Мая, с Днем Победы!


 


Председатель Архангельской городской Думы   В.В. Сырова


 


09 май 07:00 | : Будни

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