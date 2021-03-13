"У каждой семьи есть свои герои". Поздравление с 9 мая от Валентины Сыровой

Уважаемые ветераны и жители города Архангельска!
От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник поистине дорог всем нам. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Абсолютно каждую семью коснулась война, и в каждой семье есть свои герои, отстоявшие и возродившие страну, которым мы с благодарностью и гордостью отдаем дань уважения.
Сегодня, как и много лет назад, нас объединяет любовь к родной стране, желание трудиться ради ее процветания и независимости. Так должно оставаться всегда.
Дорогие ветераны, жители и гости нашего города, в этот великий праздник от всей души желаю вам здоровья, благополучия, мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России.
С праздником 9 Мая, с Днем Победы!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова