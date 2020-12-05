Сводка на 2 мая: в Поморье 62 заболевших ковидом и 48 выздоровевших

По данным регионального оперштаба от 2 мая, за сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 48 человек и было выявлено 62 новых случая инфекции.
Среди новых заболевших:
- 18 архангелогородцев;
- 10 северодвинцев (6 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 8 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 5 — в Холмогорском;
- по 4 — в Новодвинске, а также в Плесецком и Шенкурском районах;
- по 3 — в Мезенском и Устьянском районах;
- 2 — в Няндомском районе;
- 1 — в Онежском.