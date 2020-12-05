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Сводка на 2 мая: в Поморье 62 заболевших ковидом и 48 выздоровевших

По данным регионального оперштаба от 2 мая, за сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 48 человек и было выявлено 62 новых случая инфекции.

Среди новых заболевших:

  • 18 архангелогородцев; 
  • 10 северодвинцев (6 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 8 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 5 — в Холмогорском; 
  • по 4 — в Новодвинске, а также в Плесецком и Шенкурском районах;
  • по 3 — в Мезенском и Устьянском районах; 
  • 2 — в Няндомском районе; 
  • 1 — в Онежском.
03 май 06:46 | : Будни

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