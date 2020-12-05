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«Куда деть дитё?!». Россияне о длинных майских праздниках

15% работающих родителей младшеклассников планируют оставлять детей дома одних с 4 по 7 мая, а 6% родителей детсадовцев вынуждены будут брать с собой малыша на работу. С кем останутся дети россиян, работающих в «нерабочие» дни мая? В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли учаcтие 500 родителей детей, посещающих ясли или детсад, и 500 родителей детей-школьников в возрасте до 10 лет.

Россияне, работающие с 4 по 7 мая (по данным SuperJob, работать планирует почти каждая вторая компания), экстренно ищут, кто присмотрит за детьми в эти дни. Почти половина (48%) родителей детей, которые в обычное время посещают детский сад, сообщили, что с ребенком останется мама или папа: кто-то возьмет отпуск или выходной за свой счет, кто-то будет работать удаленно или в данный момент не трудоустроен. О том, что придется прибегнуть к помощи родственников (бабушек, дедушек, тетушек, старших детей), сообщил 21% опрошенных. Брать малыша дошкольного возраста с собой на работу вынуждены 6% респондентов. Еще 7% нашли другие варианты: попросили присмотреть соседей, друзей семьи или няню. Лишь каждый восьмой опрошенный (12%) рассчитывает на дежурную группу в детском саду — судя по комментариям, они организованы далеко не везде. Пока не нашли выхода из сложившейся ситуации 6% респондентов.

Не легче и работающим родителям младшеклассников: дети до 10 лет тоже еще слишком малы, чтобы находиться без присмотра. Каждый второй опрошенный (51%) планирует, что с ребенком останется один из родителей, который не работает или работает удаленно, возьмет отпуск или отгулы. Каждый пятый (22%) попросит помощи у родственников, а 15% родителей учеников начальной школы намерены рискнуть и оставить ребенка дома одного. Взять с собой сына или дочь на работу придется 2% респондентов, столько же опрошенных обдумывают иные варианты (просят об услуге соседей, друзей и т.д.). 6% работающих родителей детей до 10 лет пока не решили, куда пристроить их на «нерабочие» дни в начале мая.

Судя по комментариям, россияне недовольны сложившейся ситуацией: «Придется брать за свой счет, а я такого не планировала», «Сын останется дома один, а я буду постоянно звонить, все ли в порядке», «Кто объявлял нерабочие дни, тот пусть и присматривает за детьми!».

02 май 07:47 | : Будни

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