Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко: Ну, земляки, с Первомаем!

Уважаемые архангелогородцы, поздравляю вас с праздником Весны и Труда, с 1 мая!
С этим днем традиционно связываются надежды на лучшие перемены и уверенность в мирной, счастливой, стабильной жизни. Этот праздник напоминает каждому из нас о возможности сделать свой личный немаловажный вклад в благополучие и процветание своей территории, как ранее это делали целые поколения людей. Особое спасибо хочется сказать ветеранам и тем трудящимся, которые добросовестным и созидательным трудом делали все возможное для развития своей малой Родины; их подходы к делу и самоотверженность останутся в истории ценностью, над которой не властно время.
Пусть и сегодня труд каждого из нас будет востребован и оценен по достоинству, пусть он приносит радость и удовлетворение. Пусть эти весенние дни дадут новый заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира! Уважаемые архангелогородцы, поздравляю вас с праздником Весны и Труда, с 1 мая!