Северодвинскому приюту для собак поставлено на вид

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными в г. Северодвинске.
Данная деятельность регламентирована Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ, порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 17.12.2019 № 703-пп.
В г. Северодвинске услуги по содержанию безнадзорных животных оказывает автономная некоммерческая организация помощи животным «Ветер Перемен», в которой на момент проверки на содержании находилось 170 собак.
В деятельности организации выявлены нарушения закона, связанные с отсутствием карантинного и дезинфекционно-моечного помещений, порядка хранения биологических отходов, не обеспечение температурного режима в помещениях приюта.
По результатам проверки директору общества внесено представление об устранении допущенных нарушений.