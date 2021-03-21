Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске заключенные делают кормушки для птичек

В гостях у воспитанников Архангельского специального детского дома в очередной раз побывал начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев и сотрудники аппарата Управления.

С Центром помощи детям "Лучик" личный состав уголовно-исполнительной системы Поморья сотрудничает уже длительное время. Подобные встречи дарят ребятам общение и новые впечатления. В рамках волонтерской деятельности сотрудники регионального УФСИН  всегда  отзываются на  просьбы персонала учреждения. 

В этот раз своим подшефным они привезли кормушки, сделанные осужденными, а также сладкие гостинцы. Мальчишки и девчонки встречали сотрудников Управления во время  прогулки на участке. Привезенные подарки пришлись по душе детворе. Красочные кормушки привлекли внимание воспитанников Центра. Отбывающие наказание постарались их сделать  разными  по форме и очень красочными.  Несколько домиков для птиц сразу же были развешены ребятами с помощью офицеров. 

 

26 апрель 11:25 | : Будни

Главные новости


Женщина особой стати. Про учительницу из Коряжмы
Плодитесь и размножайтесь. Вольный пересказ президентского послания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (291)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20