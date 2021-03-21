В Архангельске заключенные делают кормушки для птичек

В гостях у воспитанников Архангельского специального детского дома в очередной раз побывал начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев и сотрудники аппарата Управления.
С Центром помощи детям "Лучик" личный состав уголовно-исполнительной системы Поморья сотрудничает уже длительное время. Подобные встречи дарят ребятам общение и новые впечатления. В рамках волонтерской деятельности сотрудники регионального УФСИН всегда отзываются на просьбы персонала учреждения.
В этот раз своим подшефным они привезли кормушки, сделанные осужденными, а также сладкие гостинцы. Мальчишки и девчонки встречали сотрудников Управления во время прогулки на участке. Привезенные подарки пришлись по душе детворе. Красочные кормушки привлекли внимание воспитанников Центра. Отбывающие наказание постарались их сделать разными по форме и очень красочными. Несколько домиков для птиц сразу же были развешены ребятами с помощью офицеров.