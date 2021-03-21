Митрополит Корнилий: Сделайте выбор – быть с Христом или без Него

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 24 апреля, в Лазареву субботу, совершил Божественную литургию в домовом храме святителя Николая в управлении группы компаний «Автодороги».
Владыке сослужили клирики городских храмов, пел малый состав Архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.
После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
- Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, многоуважаемый Владимир Дмитриевич, дорогие братья и сестры, с Лазаревой субботой!
За несколько дней до Пасхи Христос Спаситель пришел в Вифанию для того, чтобы воскресить Своего друга Лазаря. Его сестры передали Господу, что друг Его Лазарь болен, но Христос не спешил войти и исцелить его. Еще два дня Он пробыл в другом месте, а затем сказал своим ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его». Ученики же сказали: «Господи! если уснул, то выздоровеет».
Господь сказал о смерти Лазаря, а ученики думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему».
Христос Спаситель пошел во Вифанию, и сестра Лазаря Марфа встретила Его и сказала: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Христос сказал ей: «Воскреснет брат твой». Марфа ответила: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день», то есть во время Страшного суда. Тогда Господь сказал ей: «Аз есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она сказала Ему: «Ей, Господи! Верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».
Вторая сестра Мария, увидев Господа, пала к ногам Его и сказала Ему: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».
Спаситель же, когда увидел плачущих сестер и пришедших иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и спросил, где положили Лазаря.
Сестры повели Господа ко гробу своего брата, и множество иудеев шли за Ним, они видели, как Христос прослезился, и тут же подметили, как Он любил Своего друга. Господь наш Иисус Христос смиренно нес служение на земле, только временами Он показывал Свое Божественное естество, когда исцелял недуги душевные и телесные и воскрешал мертвых.
Когда пришли ко гробу Лазаря, сестра свидетельствовала, что он уже смердит, ведь был уже четвертый день после того, как его погребли, в Палестине жарко, и погребают мертвых в тот же день, как человек скончался. На четвертый день тело стало разлагаться. Тогда Господь повелел отодвинуть гробный камень и сказал: «Лазарю, гряди вон!»
Мертвый встал и вышел из гроба. Такого еще не было в истории человечества. Да, пророки воскрешали мертвых, но только тех, которые только что умерли. Сам Спаситель мира воскресил дочь Иаира, которая только что испустила дух, и душа ее находилась рядом с телом. Он воскресил сына наинской вдовицы, когда его еще не успели похоронить, по дороге на кладбище. Сегодня же мы воспоминаем, как Господь воскресил человека, который уже четыре дня находился во гробе, а его душа во аде. Он был праведным человеком, но до Воскресения Христова и святые, и грешники шли во ад. Святых угодников там не мучили, они пребывали на лоне Авраама, однако все равно находились в аду. Душа, которая четыре дня находилась во аде, возвратилась к своему телу одним мановением руки Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мертвый воскрес и вышел из гроба. Многие тогда дивились сему, эта молва разлетелась вокруг. Многие иудеи приходили в Вифанию, чтобы увидеть воскресшего Лазаря.
Вспомните, какие слова сказал Христос апостолам, когда узнал, что Его друг заболел. Он сказал такие сакраментальные слова: «Болезнь сия не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Каждая болезнь ниспослана нам Господом Богом. Когда мы болеем духовно или телесно, должны благодарить Господа Бога. Мы не должны избегать врачей или лечения, но должны помнить, что болезнь дана для нашего вразумления, исправления, чтобы мы покаялись в своих согрешениях. Иногда болезнь бывает дана для славы Божией. Здоровье — это бесценный дар, и недуг — это великий дар от Бога, который мы должны переносить с терпением, кротостью и послушанием, чтобы Милосердный Господь дал нам терпение во славу Своего святого имени.
Сегодня в тропаре мы слышим такие слова: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя». Что означают эти слова? Они означают, что Господь показал Свою Божественную славу, Он воскресил умершего человека, чтобы апостолы видели и знали, что Он истинный Сын Божий, Мессия и Спаситель всего мира. Чтобы когда Он будет распинаем на Кресте, они не встали на сторону Его распинателей, но знали, что Он Истинный Бог.
Для нас Господь совершил это чудо, показал нам, что будет всеобщее воскресение мертвых. Для Бога нет ничего невозможного, мы с вами в символе веры читаем такие слова: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века». Господь придет в полной Своей славе, и тогда все мертвые встанут на Страшный суд. Человеческому сознанию это очень трудно представить, но мы знаем, что нет ничего невозможного для Бога, что каждое сказанное Господом слово исполняется в течение всей нашей истории, одно лишь осталось пророчество о Страшном Его Пришествии и о всеобщем воскресении мертвых. Мы верим и знаем, что смерть наша — это временный сон до всеобщего воскресения. Каждый христианин, конечно, не должен бояться смерти, она страшит нас по-человечески, но по-христиански мы должны принимать ее как не что-то страшное, а как должное, по повелению Божию, и мы должны быть всегда к ней готовыми.
Пусть сегодняшний праздник утверждает и укрепляет нас в промысле Божием, в вере в то, что Господь наш Иисус Христос истинный Спаситель мира, Который грядет ради нас и ради нашего спасения. Пуст Его благословение утверждает и укрепляет всех нас в несении нашего креста!
Мы вступаем в святую спасительную Страстную седмицу, когда Святая Церковь будет говорить нам такие слова: «Грядый Господь на вольную страсть ради нас и ради нашего спасения». Задумаемся в эти святые последние дни земного служения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, во всех ли мы грехах раскаялись, оставили ли мы беззаконную жизнь, обратились ли ко Христу и будем ли пребывать с Ним, или же с Его распинателями. Каждый должен сделать свой выбор — со Христом мы, или без Христа.
Пусть каждый из нас в эти святые дни горячо молится Господу Богу, чтобы Он был рядом с нами, и мы всегда были вместе с Ним до скончания века. Аминь!
С праздником Лазаревой субботы поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)