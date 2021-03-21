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Что мы знаем о хакатонах? Их скоро будет 100

Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

– До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований превысит 20 тысяч человек, – отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

С целью вовлечения ИТ-разработчиков в развитие искусственного интеллекта в России в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» предусмотрены мероприятия по проведению соревнований по искусственному интеллекту, в том числе на основе государственных наборов данных.

 – Президент в послании отметил, что наша задача такие технологии, как искусственный интеллект, поставить на службу гражданам нашей страны, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Оператором хакатонов определено АНО «Россия – страна возможностей», основной целью мероприятий является повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала данного направления и выявление талантливых ИИ-разработчиков. Роль регионов заключается в поддержке проведения популяризационных лекций и региональных хакатонов, а также вовлечении местных сообществ в участие.

Напомним, в августе 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», входящий в нацпроект «Цифровая экономика РФ». Финансирование этого направления в России в 2021-2024 гг. составит более 30 млрд руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников.  

23 апрель 15:24 | : Будни

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