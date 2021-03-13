Бессмертный экипаж Северных конвоев пройдет в строю Бессмертного полка в он-лайн формате

Поддержку проведения акции Бессмертный экипаж в течение 5 лет оказывает Группа «Аквилон».
9 мая Бессмертный экипаж вновь станет колонной Бессмертного полка в Архангельске. В этом году мероприятие вновь пройдет в он-лайн формате. Организатором выступает Клуб «Братство Северных конвоев».
- Чтобы стать его участником нужно добавить на стене группы https://vk.com/arcticcrew: фамилию, имя отчество, фотографию и рассказ об участнике Северных конвоев и битвы за Арктику. Мы также предлагаем всем членам Бессмертного экипажа сделать репост с ссылкой на группу на своей странице и пригласить в нее друзей, - рассказал председатель Клуба Сергей Терентьев.
К «Бессмертному экипажу» могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях – зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу.
- Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о вкладе Архангельска в Победу является нашим долгом. Благотворительный фонд «Аквилон» традиционно ежегодно оказывает помощь ветеранам войны, труженикам тыла. В течение пяти лет мы поддерживаем проведение шествия Бессмертного полка в Городе воинской славы Архангельске. За это время было безвозмездно изготовлено более 1200 портретов.
Бессмертный полк нашей семьи – это мой дед Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Иван Петрович Герасимов. Александр Федорович служил в Учебном отряде Северного Флота, был преподавателем знаменитой Соловецкой школы юнг. Иван Петрович – участник Северных конвоев, был кочегаром, тонул на торпедированном судне при проводке конвоя PQ-16. Пока жива память, наши герои не умерли. Это своего рода эстафета во времени: от детей к внукам, от внуков к правнукам, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
В 2016 году, накануне 75-летия юбилея первого союзного конвоя «Дервиш», заведующий музеем Арктического морского института имени В.И. Воронина, председатель клуба «Братство Северных конвоев» Сергей Терентьев организовал одноименную выставку, на которой были представлены портреты героев Битвы за Арктику. Проект поддержала Группа «Аквилон». В 2017 году клуб «Братство Северных конвоев» организовал в составе Бессмертного полка в Архангельске колонну «Бессмертного экипажа». 9 мая впервые в России в составе 2-й роты Бессмертного полка по улицам города Архангельска были пронесены 100 портретов участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. Традиционно колонна «Бессмертного экипажа» являлась одной из самых многочисленных в составе Бессмертного полка столицы Поморья, в 2019 году в ее составе прошли более 1200 человек.