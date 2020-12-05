Застопорились. В Поморье 79 новых случаев заражения COVID

За последние сутки областной референс-центр выявил 79 новых случаев заражения COVID-19 на территории Архангельской области (вчера было 78).
Среди новых заболевших:
- 20 архангелогородцев;
- 11 жителей Пинежского района;
- 9 новых случаев выявлено в Котласе;
- 7 — в Виноградовском районе;
- 5 — в Вельском районе;
- по 4 — в Северодвинске и Красноборском районе;
- по 3 — в Котласском, Приморском и Холмогорском районах;
- по 2 — в Мирном, Вилегодском, Плесецком и Устьянском районах;
- по 1 — в Коношском и Шенкурском районах.