Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Застопорились. В Поморье 79 новых случаев заражения COVID

За последние сутки областной референс-центр выявил 79 новых случаев заражения COVID-19 на территории Архангельской области (вчера было 78).

Среди новых заболевших:

  • 20 архангелогородцев;
  • 11 жителей Пинежского района;
  • 9 новых случаев выявлено в Котласе;
  • 7 — в Виноградовском районе;
  • 5 — в Вельском районе;
  • по 4 — в Северодвинске и Красноборском районе;
  • по 3 — в Котласском, Приморском и Холмогорском районах;
  • по 2 — в Мирном, Вилегодском, Плесецком и Устьянском районах;
  • по 1 — в Коношском и Шенкурском районах.

 

11 апрель 14:35 | : Будни

Главные новости


Автобус, который идёт в никуда. Учитель и его «Цой»
Он не Чиполлино? Цыбульский и его первый год

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (115)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20